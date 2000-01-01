نعيش جميعا في عصر الوسائط الرقمية، حيث سهلت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لنا التواصل مع الأشخاص الذين يعيشون على بعد آلاف الأميال بمجرد لمسة زر، وتطورت وسائل التواصل الاجتماعي تطورا مفيدا بطرق عديدة، ولكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنها نوع من الإدمان الذي يمكن أن يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية.

يعد التواصل مع الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في أماكن بعيدة يجلب الفرح ولكن الإفراط في الأشياء الجيدة له سلبياته، وهناك العديد من العادات الصغيرة التي قد تجدها طبيعية، لكنها في الواقع تشير إلى هوسك بوسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي 5 علامات على أنك بحاجة إلى تقليل الوقت الذي تقضيه مع وسائل التواصل الاجتماعي كما نشرها موقع "هيلث لاين توداي".

* هاتفك هو أول وآخر شيء تراه

قد يبدو من الطبيعي بالنسبة لك التحقق من هاتفك مرة أخيرة قبل الذهاب إلى الفراش، ولكن هل سبق لك أن حسبت كم من الوقت الذي تقضيه بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك، حيث أن بعض الناس ينامون بعد التمرير بلا عقل من خلال هواتفهم ويكررون نفس الشيء مرة أخرى في الصباح قبل حتى الخروج من السرير، لذلك إذا وجدت أنك تفعل نفس الشيء تأكد من كونك مهووس بوسائل التواصل الاجتماعي.

* تستخدمه للمماطلة

يمكن أن يساعد استراحة 10 دقائق من عملك على زيادة إنتاجيتك وإبداعك، ولكن تبرز المشكلة عندما تنخرط في وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الراحة، حيث قد تكون لديك الرغبة في التحقق بسرعة من الإشعارات على حسابات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكن أن يتحول هذه الفاصل الصغير بسهولة إلى 30 دقيقة أو أكثر، لذلك من الأفضل أن تمشي أو تمارس رياضة أو تفعل شيئًا آخر خلال فترة الراحة بدلا من التحول إلى حسابك على الفيسبوك.

* تتحقق من هاتفك بمجرد سماع صوت الإشعار

إشعار الهاتف له تأثير الدوبامين على الدماغ، وهو المادة الكيميائية المسؤولة عن هرمون السعادة داخل الجسم، ما يجعلك تشعر بالسعادة، حيث أثبتت بعض الدراسات أن الدوبامين يعد عنصرًا أساسيًا في معظم حالات الإدمان، وذلك لأنه بمجرد أن تتعامل مع أي شيء يجعلك تشعر به، كثيرا ما تريد الاستمرار فيه، حيث أن التحقق باستمرار من إشعارات الوسائط الاجتماعية الخاص بك ينشط هرمون الدوبامين.

* وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر الأخبار الرئيسي لديك

وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانًا للأخبار، ولكنه يحمل جميع أنواع الأخبار، والتي لا يمكن الاعتماد عليها حقًا وتستغرق وقتًا أطول للتحقق من الحقيقة، لذلك من الأفضل الحصول على تحديث الأخبار اليومية من بعض مواقع الأخبار الإخبارية.

*تشعر بالقلق عندما لا يمكنك الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك

هل شعرت بألم في معدتك أو ارتفع معدل ضربات قلبك عندما لم تتمكن من الوصول إلى حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ حيث يشير هذا الشغف إلى أن حاجتك إلى وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قوية، وأنك أصبحت حقيقي مدمن لوسائل التواصل الاجتماعي ولا يمكنك الاستغناء عنها.