 الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع نظيره الروسي لافروف الوضع في أفغانستان - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع نظيره الروسي لافروف الوضع في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ينظر إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية بواشنطن يوم العاشر من ديسمبر 2019. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ينظر إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية بواشنطن يوم العاشر من ديسمبر 2019. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز
واشنطن (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:03 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو بحث مع وزير الخارجية‭‭‭ ‬‬‬الروسي سيرجي لافروف الوضع في أفغانستان يوم الاثنين، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن روسيا قدمت أموالا لمتشددين لقتل أمريكيين في أفغانستان.

وهونت إدارة ترامب من التقارير قائلة إن الوكالات الأمريكية لم تؤكد المعلومات المخابراتية التي تقول إن روسيا ربما دفعت أموالا لحركة طالبان الأفغانية لتقتل جنود أمريكيين. ونفت روسيا هذه المزاعم.

كانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت بعد تلقيها إفادة من مسؤولين بالمخابرات الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر إن واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على قطاعي المخابرات والدفاع في روسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو أثار أيضا خلال اتصاله مع لافروف قضية أمن الانتخابات حيث تستعد الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

كان المسؤولون الأمريكيون أثاروا مخاوف من أن روسيا قد تتدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى هذا العام بعد أن كشف تحقيق أجراه المحقق الخاص روبرت مولر أن روسيا نفذت حملة اختراق ودعاية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.


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