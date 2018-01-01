قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه لم يعد هناك نظام دولي جديد، معقبًا: «قيمة الأمم المتحدة قلت، وقيمة المنظمات الإقليمية تدهورت».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مرجعية القانون الدولي أصبحت «كلامية غير تنفيذية على الأرض»، مشيرًا إلى أن سياسة الأمر الواقع أصبحت مسيطرة على المشهد الدولي، والتي تتبعها دول: تركيا وإثيوبيا وإسرائيل.



وتابع أن المجتمع الدولي أصبح رد فعله بطئ، مشددًا على ضرورة أن يساند المجتمع الدولي؛ لكبح جماح الدول التي تتبع سياسة الأمر الواقع.



وأوضح أنه لا يعتقد أن تركيا ستقدم على خطوة في ليبيا؛ لأن المنطقة لا تتحمل صدام عسكري، لافتًا إلى أن تركيا حققت هدفًا استراتيجيًا بتواجدها في شمال إفريقيا المتمثل في ليبيا.



وذكر أنه من الممكن أن تتلقى تركيا «صفعات تكتيكية» ولكنها ستتحملها في سبيل تواجدها في ليبيا بموقعها المتميز وثرواتها، حتى ترى ظروف أخرى مواتية ومناسبة لها.