أمريكا وغانا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون النووي المدني الاستراتيجي

وقعت الولايات المتحدة وجمهورية غانا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي، مما يحسن تعاونهما في مجال الطاقة النووية ويعزز علاقتهما الدبلوماسية والاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة وغانا تتمتعان بعلاقة دبلوماسية تشمل تعاونًا طويل الأمد في مجالات الأمن والطاقة والتجارة.

وأضاف البيان أن التعاون في مجال الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى مساهمات كبيرة في الطاقة النظيفة والتحسينات الزراعية والمياه النظيفة والعلاجات الطبية المتقدمة وغيرها.

وأفاد البيان بأن إليوت كانج كبير المسؤولين عن الحد من التسلح والأمن الدولي وقع مذكرة التفاهم نيابة عن الولايات المتحدة، فيما وقع كواكو أمبراتوم ساربونج نائب وزير الخارجية والتكامل الإقليمي المذكرة نيابة عن غانا.

جدير بالذكر أن مذكرات التفاهم للتعاون النووي هي آليات دبلوماسية تعمل على تقوية وتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة شريكة من خلال توفير إطار عمل للتعاون في القضايا النووية المدنية وللتعامل بين الخبراء من الحكومة والصناعة والمختبرات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية.