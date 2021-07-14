تباطؤ نمو صادرات هولندا خلال شهر مايو الماضي

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو الصادرات والواردات الهولندية خلال شهر مايو الماضي.

وارتفعت صادرات بنسبة 22.2% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 25.7% في أبريل الماضي.

ويشار إلى أن الصادرات ارتفعت للشهر الخامس على التوالي.

وتمثل نسبة النمو ثاني أكبر نسبة منذ أن بدأ جمع بيانات الصادرات والواردات عام 1995.

وارتفعت الواردات بنسبة 20.7% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 22.5% خلال أبريل الماضي.

ويشار إلى أن هذا خامس شهر يشهد ارتفاعا للواردات.