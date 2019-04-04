 فيديو.. وزير المالية بجنوب السودان: نتوقع نمو حجم التبادل التجاري مع مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. وزير المالية بجنوب السودان: نتوقع نمو حجم التبادل التجاري مع مصر

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 2:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 2:33 ص

قال إتيان دينج إتيان، وزير المالية بدولة جنوب السودان، إن إقامة معرض «صنع في مصر» ببلاده حدث هام، ودليل على العلاقة القوية بين مصر وجنوب السودان، ذاكرًا أن دولته لازالت وليدة وبإمكانها أن تكون سوقًا للمنتجات المصرية، خاصة وأن مواطني جنوب السوداني تعودوا عليها.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يتوقع نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن أغلب المنتجات في بلاده تأتي من الدول المجاورة لأوغندا وكينيا والسودان.
وأشار إلى وجود رؤية لبلاده في التواصل مع الحكومة المصرية، خاصة وأنه كان هناك اتجاهًا لتوقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي بين البلدين خلال مؤتمر عقد في كوريا عام 2018.
وذكر أن البنكين التجاري المصري والأهلي على وشك أن يفتتح فرعًا في جنوب السودان، مضيفًا أن بلاده لديها خطة خاصة بالاستثمار في الزراعة والطرق والكهرباء.

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