قال إتيان دينج إتيان، وزير المالية بدولة جنوب السودان، إن إقامة معرض «صنع في مصر» ببلاده حدث هام، ودليل على العلاقة القوية بين مصر وجنوب السودان، ذاكرًا أن دولته لازالت وليدة وبإمكانها أن تكون سوقًا للمنتجات المصرية، خاصة وأن مواطني جنوب السوداني تعودوا عليها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يتوقع نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن أغلب المنتجات في بلاده تأتي من الدول المجاورة لأوغندا وكينيا والسودان.

وأشار إلى وجود رؤية لبلاده في التواصل مع الحكومة المصرية، خاصة وأنه كان هناك اتجاهًا لتوقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي بين البلدين خلال مؤتمر عقد في كوريا عام 2018.

وذكر أن البنكين التجاري المصري والأهلي على وشك أن يفتتح فرعًا في جنوب السودان، مضيفًا أن بلاده لديها خطة خاصة بالاستثمار في الزراعة والطرق والكهرباء.

