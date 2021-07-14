ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29128 طنا تشمل: 11225 طن فوسفات، و7783 طن يوريا، و5539 طن رمل، و4671 طن كوارتز.

وقال المركز -في بيان اليوم الأربعاء- إن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36131 طنا تشمل: 6500 طن ذرة، و12227 طن خردة، و4717 طن أبلاكاش، و5586 طن حديد، و7101 طن قمح.

كما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 701 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كركديه وبردقوش وبصل وبقدونس وثوم وريحان وبرسيم حجازي)، وفواكه (برتقال وفراولة وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وماليزيا وإيطاليا وسنغافورة وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا.

كذلك بلغ عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1499 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45785 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5125 شاحنة.