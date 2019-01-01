 انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة المصرية لـ4 سنوات مقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة المصرية لـ4 سنوات مقبلة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:48 م

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة لدورة جديدة خلال الفترة من 2021 حتى 2025، لتضم 5 أعضاء ممثلين للشركات المقيدة والعاملة بالبورصة بجانب ممثل لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بورصة النيل.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من رانيا يعقوب، وشوكت المراغي، وأحمد أبو السعد، وهاشم السيد، وداليا السواح.

وكانت عملية فرز أصوات الناخبين المشاركين بانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025) قد جرت بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، والتي يتنافس عليها 12 مرشحًا على حجز 5 مقاعد.

 

 

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