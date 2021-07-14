حبس 3 بائعين متجولين بقطار 4 أيام لشد بلف الخطر خلال مشاجرة فى الإسماعيلية

قررت نيابة التل الكبير بالإسماعيلية حبس 3 بائعين متجولين بأحد القطارات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لتسببهم فى توقف القطار القادم من الإسماعيلية والمتجه إلى الزقازيق بسبب شد بلف الخطر.



وألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على 3 بائعين لتشاجرهم داخل القطار وتطور الأمر بينهم إلى شد أحدهم بلف الخطر، ما تسبب فى توقف القطار لنحو 10 دقائق وارتباك فى حركة القطارات القادمة على المحطة ذاتها، وبإبلاغ سائق القطار للواقعة توجهت قوة أمنية للمحطة وألقت القبض على الباعة المتشاجرين وأحيلوا لمركز شرطة التل الكبير ومنه للنيابة التى واجهتهم بالواقعة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر.



وأخطر ناظر محطة التل الكبير، القطارات القادمة للمحطة بتغيير المواعيد تفاديا لوقوع كارثة تصادم بين القطارات.