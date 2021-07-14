وليد صلاح الدين يكشف كواليس مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بالسوبر الإفريقي عام 2002

كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، كواليس مباراة السوبر الإفريقي 2002 أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الذي سينافس المارد الأحمر على لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي يستضيفها استاد "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء في التاسعة مساء السبت المقبل.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "عندما واجهنا كايزر تشيفز في السوبر الإفريقي 2002 كان الأهلي يضم فريقا شابا، لكن المدرب مانويل جوزيه منحنا ثقة كبيرة من أجل الفوز".

وأضاف: "مانويل جوزيه طلب مننا النظر إلى دولاب البطولات وقال للاعبين إن هناك بطولة ناقصة وهي السوبر، وكان من الشرف لي حمل الكأس كأول سوبر إفريقي".

وتابع: "رغم أن الفريق كان شابا، إلا أنه كان يتمتع بثقة كبيرة بعد الفوز بدوري الأبطال، ويوم المباراة أمام كايزر تشيفز كان مميزا وتألق جميع اللاعبين خلال اللقاء، وعلى رأسهم خالد بيبو الذي كان العريس كالعادة".

وحقق الأهلي الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة (4-1)، وحملت رباعية الفريق توقيع كل من خالد بيبو، حسام غالي، عصام الحضري (الهدف التاريخي) وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي.

وأتم وليد صلاح الدين قائلا: "قلت سابقا أن الأهلي سيتسيد البطولات خلال العشر سنين المقبلة إذا فاز بلقب النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، كانت مهمة للغاية بالنسبة للجيل الحالي خاصةً أنهم ليحصدوا اللقب من قبل باستثناء بعض اللاعبين".