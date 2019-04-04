قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ذهاب مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر حل المشكلة من خلاله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر توجهت لمجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة، ذاكرًا أن مجلس الأمن لم يكن طرفًا في حل أي منها.

وأشار إلى ضرورة عرض القضية على مجلس الأمن وإسماع العالم بها، متابعًا: «لو كان المجلس هو الحل، لماذا لم نذهب له منذ 10 سنوات، بالطبع لأنه يوجد إدراك بأن المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار طرقناه بعد أن انخرطنا في المفاوضات لفترة طويلة لم تصل إلى نتيجة، فذهبنا لمجلس لنعرض عليه قضيتنا».

وذكر أن ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مسار الاتحاد الإفريقي لم يصل إلى نتيجة بعد عام كامل من المفاوضات، مؤكدًا أن العودة للمجلس ليست لإيجاد حل لأن المجلس لا يرحب بالانخراط في مثل هذه القضايا.

وأوضح أن العبرة ليس باتخاذ المجلس قرارًا، مضيفًا أن مجرد عرض القضية على المجلس يعد رفعًا لمستوى الانخراط السياسي لدوله الأعضاء.

