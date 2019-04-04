 فيديو.. السفير محمد إدريس: اللجوء لمجلس الأمن في قضية سد النهضة ليس المسار الوحيد - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يوليه 2021 4:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. السفير محمد إدريس: اللجوء لمجلس الأمن في قضية سد النهضة ليس المسار الوحيد

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 3:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 3:11 ص

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ذهاب مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر حل المشكلة من خلاله.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر توجهت لمجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة، ذاكرًا أن مجلس الأمن لم يكن طرفًا في حل أي منها.
وأشار إلى ضرورة عرض القضية على مجلس الأمن وإسماع العالم بها، متابعًا: «لو كان المجلس هو الحل، لماذا لم نذهب له منذ 10 سنوات، بالطبع لأنه يوجد إدراك بأن المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار طرقناه بعد أن انخرطنا في المفاوضات لفترة طويلة لم تصل إلى نتيجة، فذهبنا لمجلس لنعرض عليه قضيتنا».
وذكر أن ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مسار الاتحاد الإفريقي لم يصل إلى نتيجة بعد عام كامل من المفاوضات، مؤكدًا أن العودة للمجلس ليست لإيجاد حل لأن المجلس لا يرحب بالانخراط في مثل هذه القضايا.
وأوضح أن العبرة ليس باتخاذ المجلس قرارًا، مضيفًا أن مجرد عرض القضية على المجلس يعد رفعًا لمستوى الانخراط السياسي لدوله الأعضاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك