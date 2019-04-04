انتشال جثة شخص غرق في مياه النيل بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثة شخص من مياه نهر النيل بمدينة ميت غمر، بعدما لقى مصرعه أثناء بالاغتسال بمياه نهر النيل المار على كورنيش ميت غمر، حيث اختل توازنه وسقط بالمياه.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير التباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص في مياه نهر النيل العمارة أمام شارع الصاغة بميت غمر.
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أنه للمدعو "محمد جمال محمود حسن الغيطاني" 19 سنة عامل، ومقيم بندر زفتى بمحافظة الغربية، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام.
وبسؤال والده أقرر بأنه أثناء اغتسال نجله في مياه نهر النيل اختل توازنه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفی غرقا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/ 2392 إداري قسم شرطة ميت غمر، وجاري إخطار النيابة العامة.