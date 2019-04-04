انتشال جثة شخص غرق في مياه النيل بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثة شخص من مياه نهر النيل بمدينة ميت غمر، بعدما لقى مصرعه أثناء بالاغتسال بمياه نهر النيل المار على كورنيش ميت غمر، حيث اختل توازنه وسقط بالمياه.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير التباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص في مياه نهر النيل العمارة أمام شارع الصاغة بميت غمر.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أنه للمدعو "محمد جمال محمود حسن الغيطاني" 19 سنة عامل، ومقيم بندر زفتى بمحافظة الغربية، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام.

وبسؤال والده أقرر بأنه أثناء اغتسال نجله في مياه نهر النيل اختل توازنه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفی غرقا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/ 2392 إداري قسم شرطة ميت غمر، وجاري إخطار النيابة العامة.