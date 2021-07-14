الري: مشروع ضخم لتأهيل جميع المساقي على مستوى الجمهورية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة بدأت تأهيل المساقي في محافظة القليوبية عبر طرح أعمال قيمتها 180 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة من المقرر أن تبدأ مشروعًا ضخمًا لتأهيل جميع المساقي على مستوى الجمهورية.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت مشروع تأهيل الترع منذ شهر سبتمبر الماضي، موضحًا أن المرحلة الأولى للمشروع تمتد حتى منتصف العام المقبل.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل أكثر من 8200 كم ترع، قائلًا إن الوزارة انتهت من تأهيل 2101 كم، وتعمل على 5744 كيلومترًا أخرى، وفي سبيل طرح 400 كم بعد توفير الاعتمادات المالية.

وأشار متحدث الري، إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل 20 ألف كم ترع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن التأهيل يعيد المجرى المائي لشكله الهندسي الطبيعي ويساهم في وصول المياه إلى جميع المزارعين.

وذكر أن المياه بعد التأهيل تصل إلى المزارعين خلال يومين أو ثلاثة بدلًا من 7 أيام، متابعًا أن القطاع الهندسي التصميمي السليم للترع يساهم في حسم شكاوى المزارعين.