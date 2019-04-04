محافظ الغربية يشهد مسيرة شبابية للاحتفال بثورة 30 يونيو

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، انطلاق مسيرة شبابية من تنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة؛ للاحتفال بمرور 7 أعوام من الإنجازات وانطلاق الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور النواب عبد المنعم شهاب، واللواء غباشي بدير، وسامح حبيب، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وقال رحمي إن من حق الجميع أن يفتخر بما حققه الشعب المصري من إنجازات على مدار ٧ سنوات في الجمهورية الجديدة، في ظل وجود القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كانت له الرؤية الواضحة بأن تعود مصر إلى مكانتها المعهودة، مشيراً إلى أن احتفال اليوم يأتي ضمن احتفالات المحافظة بأعياد ثورة يونيو المجيدة، التي فتحت الطريق لعهد مشرق من النجاح والإنجازات.

وبدأت المسيرة، التي شارك فيها أعضاء برلمان الطلائع والشباب والمتميزين بالأنشطة، من شارع ٣٠٦ بمنطقة الاستاد، حتى مبنى مديرية الشباب والرياضة، تلاها التجمع في قاعة المؤتمرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة لعرض فيديو عن إنجازات الشباب والرياضة على مدار سبع سنوات، إلى جانب تكريم أسر الشهداء بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.