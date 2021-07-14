 أسعار النفط تتراجع غداة الإغلاق عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 - بوابة الشروق
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أسعار النفط تتراجع غداة الإغلاق عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:14 ص

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء غداة الإغلاق عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 5ر0% إلى 88ر74 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت لندن.

كما تراجع خام برنت تسوية سبتمبر بنسبة 4ر0% إلى 20ر76 دولارا في بورصة أوروبا إنتركونتيننتال للعقود الآجلة بعد ارتفاعه بنسبة 8ر1% أمس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة على بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وإذا ما أكدت البيانات الحكومية المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم هذا فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الثامن على التوالي، ويمثل أطول سلسلة انخفاضات منذ يناير 2018.

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