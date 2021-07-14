صندوق مكافحة الإدمان بعد وفاة شقيق رامي صبري: العلاج في مراكز تحت بير السلم يكون قسريًّا

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الدولة تقدم خدمات علاج الإدمان مجانًا وفي سرية كاملة، كاشفًا عن تقديم الخدمة إلى أكثر من 62 ألف مريض إدمان على مستوى 17 محافظة في 27 مركزًا علاجيًّا خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن من يتقدم للعلاج يأتي طواعية، لكن العلاج فيما وصفها بـ"مراكز تحت بير السلم" يكون قسريًّا عن شحن المريض إلى هذه الجهات.

وأوضح عثمان أن مراكز العلاج غير المرخصة تعيش على فكرة العلاج الإجباري عبر دفع الأسرة لأحد أبنائها من أجل تلقي العلاج، وهو ما حدث في حالة وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، مشيرًا إلى أن مراكز علاج الإدمان على مستوى العالم تكون بلا أسوار، وهذا مرتبط بعدم وضع حواجز أمام المريض.

وأشار إلى استقبال ستة آلاف موظف يطلبون العلاج خلال الشهرين الماضيين، وذلك بمجرد مناقشة قانون فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات وبعد إقراره بشكل رسمي، معتبرًا ذلك أمرًا مبشرًا باعتباره يعكس سير القانون في الطريق الصحيح.

وشدد على أن القانون لا يهدف إلى فصل موظف يتعاطى المخدرات، بقدر ما يمثل دافعًا حقيقيًّا أمام مريض الإدمان من أجل التقدم لطلب العلاج، لا سيّما إذا كان هذا المريض من داخل الجهاز الإداري للدولة.

وكان مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من المصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على صاحب مصحة الإدمان، وتبين أن الموقع عبارة عن فيلا تقع على بعد أمتار من ترعة المريوطية.