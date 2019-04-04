دراسة: لقاحات كورونا تمنح حماية ووقاية أقل للمصابين بأمراض الكبد

أظهرت دراسة نشرتها جامعة ميامي الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص المصابين بتليف الكبد والذين يتلقون لقاح مضاد لكورونا يكتسبون حماية مهمة ضد التبعات الأكثر خطورة للإصابة بالمرض مثل العلاج بالمستشفيات والوفاة.. إلا أنه في الوقت ذاته، توفر اللقاحات حماية أقل ضد عدوى كورونا وتستغرق وقتًا أطول حتى تصبح فعالة لدى هذه الفئة من السكان.



وجاء في البحث الذي جاء على موقع جامعة (ميامي) للأنظمة الصحية في فلوريدا أنه قبل هذا البحث الذي نُشر في 13 يوليو في مجلة (جاما) للطب الباطني، كان مقدار الحماية التي توفرها اللقاحات للأشخاص المصابين بتليف الكبد غير معروف. واستبعدت التجارب السريرية تطعيم معظم المصابين بتليف الكبد والحالات المزمنة الأخرى.



ولذلك سعى الباحث الرئيسي للبحث الأستاذ الدكتور بينو في جون وزملاؤه للوصول إلى إجابة على هذا السؤال، وتكهنوا بأن خلل التنظيم المناعي لتليف الكبد يمكن أن يغير استجابة اللقاح.



وكشفت الدراسة أن "التطعيم فعال بنسبة 65٪ بعد جرعة واحدة و 78٪ تقريبًا في تقليل عدوى كورونا بعد الجرعة الثانية"، كما قال الدكتور جون، الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر ورئيس قسم أمراض الكبد في مركز بروس دبليو كارتر فيرجينيا الطبي في ميامي.



وقال الدكتور جون إن الحماية من العدوى "ربما تكون أقل من تلك الموجودة لدى السكان الأصحاء"،كما أن "مرضى تليف الكبد الذين تم تطعيمهم قد يصابون بالعدوى، لكن من غير المرجح أن يموتوا أو يدخلوا المستشفى بسبب كورونا".



وقارن الباحثون بين 20037 شخصًا يعانون من تليف الكبد على مستوى البلاد والذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر أو موديرنا في الإدارة الصحية للمحاربين القدامى. وقارنوا العدوى والنتائج في هذه المجموعة مع 20 ال20037 مريضًا آخر مصابًا بتليف الكبد ومخاطر مماثلة لكورونا لم يتم تطعيمهم.



وتم إعطاء اللقاحات بين 18 ديسمبر 2020 و 17 مارس 2021. ومن المثير للاهتمام، أن أكثر من 99٪ من المشاركين المؤهلين للحصول على جرعة ثانية داخل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أوصوا بمرور ستة أسابيع بعد الحصول على الجرعة الأولى"

اكتشاف آخر مثير للاهتمام هو الجدول الزمني. لم يكن هناك فرق بين المجموعات الملقحة وغير الملقحة في أول 28 يومًا بعد الجرعة الأولى.



يبدأ الاختلاف في الظهور بعد 28 يومًا. هذا عندما تبدأ في رؤية حالات اصابة أقل بين مجموعة الحاصلة على اللقاح واصابات زيادة في المجموعة غير الملقحة "وفقا لما قاله الدكتور جون. وأضاف أن الأطباء الذين ينصحون مرضى تليف الكبد قد يرغبون في تحذيرهم بشأن هذا التأخير في الحماية المناعية.



كما أضافت الدراسة أن التطعيم ارتبط بانخفاض بنسبة 100٪ فيما يتعلق بدخول المرضى للمستشفيات بسبب فيروس كورونا والوفاة بعد 28 يومًا.



وأظهرت الدراسة أنه لم يتوفى أي شخص بسبب كورونا في المجموعة التي تم تطعيمها مقارنة بوفاتين في المجموعة التي لم تحصل على التطعيم ولكن هناك حاجة إلى متابعة أطول لدراسة نتائج الوفاة في هذه الفئة من السكان.