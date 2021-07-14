موانئ السعودية توقع عقودا استثمارية لإنشاء صوامع تخزين

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم الأربعاء، عقودا استثمارية مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بميناءي جازان (جنوب غرب) ورأس الخير (شرق)، بغرض إنشاء صوامع لتخزين الحبوب، وذلك دعما من الهيئة للأمن الغذائي في المملكة.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك يأتي تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

ووفقا للعقود الاستثمارية، تقدر الكمية السنوية التي سيتم مناولتها بنحو 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستثمارات التي ستضخ من قبل الشركة للموقعين حوالي 370 مليون ريال.

وتبلغ مساحة المشروع 30 ألف متر مربع بميناء جازان، و60 ألف متر مربع بميناء رأس الخير، وبإجمالي مساحة تخزين مليون طن دفعة واحدة.

ويتضمن العقد الذي يمتد 20 عاما إنشاء 16 صومعة، بطاقة تخزين لكل صومعة 15 ألف طن بحيث تصل الطاقة الإجمالية إلى 240 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاء مجمع كامل لتوزيع وتوجيه الحبوب، ومنشأه خاصة للتغليف داخل الموقع.

ويشمل العقد أيضا توفير أربع معدات تفريغ مثبتة على الرصيف وفق أحدث طراز بطاقة تفريغ 600 طن بالساعة لكل وحدة.