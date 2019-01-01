أستاذ اقتصاد: الدولة تمكنت من منافسة القطاع الخاص في ملف الإسكان

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أزمة الإسكان موجودة في مصر منذ زمن طويل، مشيرًا إلى توسع الدولة خلال الفترة الماضية في طرح الإسكان الاجتماعي ولمتوسطي الدخل، إضافة إلى الإسكان الفاخر لتوفير احتياجات كل المواطنين باختلاف مستويات الدخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الأربعاء، أن الدولة تمكنت من التحرك في منافسة القطاع الخاص سواء على مستوى السعر أو الجودة لخدمة المواطن، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بأسعار فائدة تنافسية 3% على مدار 30 عامًا.

وذكر أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% لم تشهدها مصر من قبل، مضيفًا أنها ستحل العديد من مشكلات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتأمن مستقبل أبنائهم.

وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري تشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل وذلك تجنبًا لمشكلات العشوائيات والمباني المخالفة، موضحًا أنها تشترط أيضًا أن تكون الوحدة مشطبة بالكامل، وذلك لكي لا يكون الغرض منها الاستثمار أو التربح، وإنما للاستفادة المواطن منها.