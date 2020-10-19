مدير تصوير مسرحية «كوكو شانيل»: تفاجأت بلياقة شريهان الشديدة أثناء الاستعراضات

عبر أحمد المرسي، مدير تصوير مسرحية «كوكو شانيل»، المقرر عرضها بعيد الأضحى المقبل على أحد المنصات الرقمية، عن سعادته وفخره بالتعاون مع شريهان، مشيرا إلى أنه أول مرة يشارك بعمل من هذه النوع.

وقال أحمد المرسي، في تصريح خاص لـ«الشروق»: «تفاجأت بلياقة شريهان الشديدة أثناء الاستعراضات، وشدة احترافها وإخلاصها وعدم تدخلها في العمل، فهي تختار فريق العمل وتضع ثقتها بهم وتترك نفساها لهم، وتسألك إذا كنت حصلت على ما تريده من مشاهد وهل أنت سعيد به أم تريد الإعادة».

وتابع: «أعتقد أن العمل بشكل عام لم يصنع له مثيل من قبل في الوطن العربي، وأتوقع أن يحظى العمل باهتمام وإقبال الجمهور على العمل وأن يستمتع به المشاهدين ويقدروا المجهود الذي بذل فيه وتسعد به».