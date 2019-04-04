قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها المرة الأولى لها في دولة جنوب السودان لافتتاح معرض «صنع في مصر»، معربة عن سعادتها بالترحاب وحسن الضيافة التي استقبلتها بها دولة جنوب السودان.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أنه معرض «صنع في مصر» عبارة عن تشكيلة من أكثر من 40 شركة مساهمة بمنتجات متنوعة كالصناعات الغذائية والمنسوجات وأجهزة منزلية والصناعات المعدنية.

وذكرت أن حجم التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان لا يرقى لمستوى العلاقة الطيبة بين البلدين، مشيرة إلى عمل الوزارة على تعظيم معدلات التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المصرية بجنوب السودان لنقل الخبرات.

وأشارت إلى استهداف مصر لفتح الأسواق الإفريقية وإعطائها الدعم والأهمية، وذلك من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مفعلة، معقبة: «حريصون أن كل ما تم الاتفاق عليه نضعه موضع التنفيذ بغرض تهيئة بيئة أعمال لتيسير عمل رجال الأعمال».

وافتتحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معرض «صنع في مصر» المقام بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة أمس الثلاثاء.

