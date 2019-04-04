قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إن هناك تنسيقًا على كل المستويات للخروج بمبادرة التمويل العقاري بصورة سهلة وميسرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الثلاثاء، أن المبادرة تسري على المواطنين العاديين حتى الأفراد الذين اقتربوا من عمر المعاش، موضحة أن المبادرة متاحة أيضًا لأصحاب المعاشات حتى عمر 75 عامًا.

وذكرت أن مبلغ المقدم للوحدات السكنية لفئات أصحاب المعاشات يصل إلى 40%، و10 أو 15 أو 20% للمواطنين العاديين وفقًا للوحدة إذا كانت تقع في إطار مبادرة محدودي أو متوسطي الدخل.

وأوضح أن العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي الصادرة في 2019 بسعر عائد يصل إلى 8% كانوا من فئة الدخل فوق المتوسط، بحد أقصى 40 ألف جنيه للفرد و50 ألف جنيه للأسرة، لافتة إلى أنه في حالة كان هناك عملاء بشريحة دخل تتناسب مع المبادرة الحالية وقيمة الوحدة الحاصلين عليها تقع ضمن شريحة وحدات متوسطي الدخل سيكون لهم الحق التواصل مع البنك لتعديل سعر الفائدة.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

