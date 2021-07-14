دفن الجرة التي تحوي رماد أسطورة هوليوود زا زا جابور في بودابست

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دفن الوعاء (الجرة) الذي يحوي رماد أسطورة هوليوود المجرية المولد زا زا جابور، في بودابست الثلاثاء، بعد أربع سنوات من وفاتها.

وتم جلب الجرة التي تحوي رماد رفاتها من الولايات المتحدة من قبل زوجها الأمير فريدريك فون أنهالت.

ودفنت جابور في قبر شرف بمقبرة كيربيش في بودابست، حيث رقدت إلى جانب أهم الفنانين المجريين وأكثرهم شهرة.

وقال مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عشرات الأشخاص حضروا مراسم الدفن بمن فيهم مشاهير المسرح والسينما المجرية.

وفي كلمته، أكد فون أنهالت أن المناسبة ليست جنازة، بل احتفال بناء على رغبة جابور.

وفي نهاية الحفل، وُضعت الجرة في القبر، إلى جانب باقات وأكاليل من الورود الصفراء والوردية، وهي الزهور المفضلة لدى المغنية الراحلة.

واشتهرت جابور، وهي ممثلة ولدت في بودابست، بأسلوب حياتها الساحر، وتوفيت في لوس أنجلوس في ديسمبر 2016 عن عمر ناهز 99 عاما.