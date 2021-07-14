كتب «الطيب والغزالي» تتصدر المبيعات بجناح الأزهر في معرض الكتاب

قدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره، من خلال مركز الأزهر للترجمة، العديد من المنشورات والكتب بـ13 لغة؛ هي (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية)، وكان طلاب إندونيسيا الأكثر إقبالًا من الطلاب الوافدين، على الكتب المترجمة، وتصدر عدد من مؤلفات الإمام الطيب والشيخ محمد الغزالي الأكثر طلبًا.

والكتب هي: "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وكتاب "مائة سؤال عن الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، وكتاب «كلمات الإمام فى التسامح والسلام»، للإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو 1000 متر، وتشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.



