محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية ويعدهم بمنح في الجامعات

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، 25 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسر الطلاب والطالبات.

وقدم محافظ جنوب سيناء، شهادات تقدير، ومبالغ مالية على المتفوقين.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتميز بوجود عدد كبير من التلاميذ المتفوقين دراسيًا في عدة مجالات، لذا تولى اهتمامًا كبيرًا بالمتفوقين دراسيًا.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك ما يقرب من 300 طالب وطالبة يدرسون في أشهر وأعرق الجامعات في مصر سواء أجنبية أو مصرية، مؤكدًا أن المحافظة تقدم المساعدات والمنح للمتفوقين في شهادة الثانوية العامة.

وأوضح المحافظ، أن الأهم من التفوق هو الحفاظ عليه ليس فقط في الحياة الدراسية وإنما في الحياة العملية، مناشدًا الطلاب وذويهم بضرورة الاستمرار في المسيرة التعليمية بتفوق، لتقديم خبراتهم على هيئة مشروعات كبرى تسهم في تنمية سيناء.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية والأمنية التي تجرى لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أنه يجري تطبق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها داخل وخارج اللجان، ولا يوجد شكاوى من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، ولم تستقبل غرفة العمليات أي بلاغات حتى الآن.