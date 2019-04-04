صحة المنيا تنظم قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقرى

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بقرى، (تانوف، ودلجا، والبدرمان)، بمركز دير مواس، خلال الفترة من 6 وحتى 8 من يوليو.

ويأتي ذلك في إطار اتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، حيث أسفرت القافلة، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ690 سيدة.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ690 سيدة، منهم 482 جددا و208 مترددات.

كما تم توقيع الكشف على 326 حالة أطفال، وتم عمل توعية عن تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وفيروس كورونا وسرطان الثدي.