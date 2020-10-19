الاتحاد الأوروبي يكشف عن حزمة المناخ للوفاء بتعهداته تجاه تقليل انبعثات الكربون

كشف الاتحاد الأوروبي عن "حزمة المناخ" للوفاء بتعهداته تجاه تقليل انبعاثات الكربون في دول الاتحاد بنسبة 55% قبل نهاية العقد الحالي.



ونقلت قناة "يورو نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين، قولها: إن هذه الحزمة من الممكن أن تضع الاتحاد على الطريق ليصبح "محايد مناخيا" بحلول 2050.



وأضافت فون دير لاين أن أوروبا الآن هي القارة الأولى التي تقدم صورة شاملة لتحقيق طموحها المناخي، "نرى الهدف والآن أصبح لدينا خارطة طريق لكيفية الوصول إليه .. حزمتنا المناخية تهدف إلى الجمع بين تخفيض الانبعاثات واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الطبيعة، وخلق فرص عمل وتوازن اجتماعي في قلب هذا التحول".