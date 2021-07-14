الفوج الثاني لوفد مصر الإداري يتوجه إلى طوكيو استعدادا للأولمبياد

توجه صباح اليوم إلى مدينة طوكيو باليابان الفوج الثاني من مقدمة البعثة الإدارية المصرية من أجل اللحاق بالفوج الأول الذي غادر أمس من أجل وضع تجهيزات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

ضم الوفد اليوم الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو وأسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية وأحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية وذلك لحضور إجتماع تسجيل البعثات واستلام مقرات سكن البعثة المصرية والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات مبكرا.

وكان وفد مقدمة البعثة الإدارية توجه مساء أمس الثلاثاء مكون من خالد حسن ولميس غازي وأماني عبدالفتاح من أجل وضع الترتيبات الأولية وحضور الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والإطلاع على أخر التعليمات قبل وصول باقي أفواج بعثة مصر.