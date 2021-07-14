وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وناشدت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، المواطنين تجنب التواجد على الشواطئ خلال فترة الظهيرة، مشيرة إلى أن أفضل وقت للاستمتاع بالشواطئ هو في الصباح الباكر أو قبل المغرب.

وفيما يتعلق بالقيادة على الطرق السريعة، أوضحت أن هناك شبورة مائية خفيفة جدًا وغير مؤثرة وتتلاشى سريعًا بمجرد سطوع أشعة الشمس، مضيفة أنه يمكن للمواطنين السفر بكل آمان.





