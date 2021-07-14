الصين تسعى لإضافة المزيد من الملوثات إلى سوق الكربون الجديد

تهدف السلطات الصينية إلى توسيع المنظومة الوطنية الجديدة لتجارة الانبعاثات، لتشمل المزيد من الصناعات بعد إطلاقها هذا الشهر، وفقا لنائب وزير البيئة تشاو ينجمين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشاو القول إنه لا يزال من المقرر أن يبدأ النظام التداول عبر الإنترنت في يوليو، وسوف يتم إطلاقه قريبا، دون تأكيد تاريخ محدد.

وقال المسؤول: "سوف تعمل الصين بسرعة على حساب الانبعاثات، ووضع معايير الانبعاثات للصناعات عالية التلوث، وتوجيهات وإرشادات تتعلق بالمخصصات والإعانات ، وبعد قطاع الطاقة، سوف توسع سوق الكربون خطوة تلو الأخرى".

وسوف يغطي السوق مبدئيا أكثر من 2200 شركة في قطاع الطاقة في الصين.

وشهدت الأنظمة التجريبية في سبع مقاطعات تسعير الكربون بنحو 40 يوان (18. 6 دولار) للطن.

وذكر تشاو: "ليس من الجيد أن يكون لديك سعر كربون مرتفع للغاية أو منخفض للغاية، نحن بحاجة إلى سعر معقول لإظهار كل من تصميم الصين على بدء تقليص انبعاثات الكربون والوصول إلى حياد الكربون، وإعطاء رسائل إيجابية للشركات التي تلتزم بخفض الانبعاثات".

وسوف تضمن الصين صحة ودقة بيانات انبعاثات الكربون وتشدد العقوبات على الاحتيال في البيانات.