الفنانة مادلين طبر في معرض الكتاب: السيسي يبنى الجمهورية الجديدة في مصر

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها شعرت بالفخر في أثناء زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وأشادت الفنانة بمكان المعرض في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتحديدا في منطقة أرض مصر المعارض وسط تجمع رائع من الصروح الرائعة ممثلة في قاعة المنارة، ومسجد المشير طنطاوي.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب تطوير البنية التحتية التي تعد نقلة في مصر، حريص على دفع الحركة الأدبية والثقافية، وهو ما تمثل في تخصيص مكان في غاية الروعة والتنظيم والجمال لاحتضان معرض القاهرة للكتاب، وهو في سياق حرص الرئيس السيسي زعيم الأمة العربية على بناء الجمهورية الجديدة في مصر.

وشددت "طبر"، على أن المعرض له بعد معنوي مهم بالتأكيد على أهمية استمرار الشباب، وكل فئات المجتمع في القراءة خصوصا بعدما أصبح الكاتب مهجورا.

وأشارت إلى أنها تشارك بكتاب في النسخة الحالية من المعرض صادر عن دار همسة.

كما أشادت الفنانة بجهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في إنجاح المعرض وكل الفعاليات الثقافية.