مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مجهولة على طريق "ميت غمر- القاهرة" في قرية كفر النعيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر- القاهرة" أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.

وبانتقال الضباط والفحص تبين أثناء عبور "هدى بيلي أحد بیلي" 45 عامًا موظفة، ومقيمة بقرية كفر النعيم دائرة المركز، الطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة (فر قائدها هاربا عقب الحادث)، مما أدى إلى وفاتها وتم نقلها إلى منزل ذويها.

وبسؤال زوجها أيد مضمون الفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ووفاة زوجته، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/14308 جنح مركز ميت غمر، وجاري استكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها وإخطار النيابة العامة.