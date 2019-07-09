مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مجهولة على طريق "ميت غمر- القاهرة" في قرية كفر النعيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر- القاهرة" أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.
وبانتقال الضباط والفحص تبين أثناء عبور "هدى بيلي أحد بیلي" 45 عامًا موظفة، ومقيمة بقرية كفر النعيم دائرة المركز، الطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة (فر قائدها هاربا عقب الحادث)، مما أدى إلى وفاتها وتم نقلها إلى منزل ذويها.
وبسؤال زوجها أيد مضمون الفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ووفاة زوجته، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/14308 جنح مركز ميت غمر، وجاري استكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها وإخطار النيابة العامة.