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صحيفة سعودية: تسخير المملكة إمكانات تسهيل أداء مناسك الحج أولوية عظمى

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 9:46 ص

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن تسخير المملكة كل الإمكانات لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن هو نهج راسخ وأولوية عظمى في كل خطط واستراتيجيات الدولة عبر التاريخ منذ مراحل التأسيس وحتى العهد الحالي.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان (أمن الحج.. وسلامة ضيوف الرحمن)- أن تصريحات المفتي العام في المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بأن السعودية وضعت سلامة الحجاج هدفها الأول كما أنها نجحت في التغلب على جائحة كورونا وأصبحت مضربا للمثل للعالم أجمع، فأن هذه الحيثيات ترسم ملامح أحد الأطر، التي تشكل المشهد المتكامل من جهود المملكة في حرصها على سلامة النفس البشرية، وحفظ حقوق الإنسان إجمالا وعلى خدمة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ورأت أن تأكيد المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، على أن العقوبات المترتبة علـى مخالفي نظام الحج أو مَنْ يرغب الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح رسمي، سيواجه الغرامة المقدرة بحوالي 10 آلاف ريال، فيما تتكرر العقوبة مع تكرار الشخص للمخالفة يعد دلالة أخرى على حرص الدولة على أن تكون سلامة الإنسان فوق أي اعتبار.

 


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