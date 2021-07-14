جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 187 مليونا و757 ألفا و447 حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و757 ألفا و447 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و48 ألفا و243 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و914 ألفا و880 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 607 آلاف و771 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و907 آلاف و282 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 410 آلاف و784 حالة.