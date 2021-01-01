أرمينيا تدين تحركات جيش أذربيجان التي أسفرت عن مقتل جندي أرميني

أدانت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بالأفعال الاستفزازية من الجانب الأذربيجاني على الحدود المشتركة بين البلدين والتي أدت إلى مقتل الجندي الأرميني صامويل ألافيرديان.



وذكرت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "أرمن برس" الأرمينية- أنه "يوم 14 يوليو، بدأت القوات المسلحة الأذرية تقدما استفزازيا في القطاع قرب منطقة يرسخ الأرمينية، ونتيجة لذلك قُتل جندي أرميني على يد قناصة"، مضيفة: "نتقدم بأحر التعازي وأشد الدعم لعائلة وأقارب الجندي المقتول".



وأشارت إلى أنه من الواضح أن تلك الاستفزازات من أذربيجان هدفها هو خلق مراكز توتر جديدة في المنطقة وتشويه السلام والأمن الإقليميين.



وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديد لهذا التعدي السافر على أرمينيا، الذي أكدت أنه يعد انتهاكا للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي، محذرة من أن مثل تلك الخطوات الاستفزازية من القيادة السياسية والعسكرية لأذربيجان قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعواقب التي يتعين على أذربيجان تحملها بالكامل.