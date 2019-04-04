حبس متهم ادعى أنه «المهدي المنتظر» في الغربية

قررت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية، حبس «م. م. ح» المدعي بأنه المهدي المنتظر بمركز قطور 4 أيام، والذي ألقي القبض عليه للتحقيق معه؛ لاتهامه بالإساءة للإسلام، من خلال ترويج أفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، والادعاء بأنه المهدي المنتظر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، بعد أن استخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيس بوك»، ليدعي خلالها أنه محفظ القرآن الكريم، وأنه «المهدي المنتظر».

وتتبعت أجهزة الأمن صفحة «الفيس بوك»، التي يديرها المتهم، وتبين أن الشخص يدعى «محمد م. ح»، مقيم بمركز قطور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.