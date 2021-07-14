انتشال جثة شاب من ترعة المحمودية في كفر الدوار

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لقي شاب مصرعه غرقًا داخل مياه ترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة، إذ جرفه التيار وغرق أثناء الاستحمام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب بترعة المحمودية أمام قرية السعرانية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين غرق "ع. م.ز"، 17 سنة، ومقيم العكريشة كفر الدوار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب محمد مصطفى من انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى كفرالدوار وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



