كورونا يباغت فريق اللاجئين قبل السفر إلى طوكيو

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، إن فريق اللاجئين المقرر أن ينافس في أولمبياد طوكيو 2020 هذا الشهر، أرجأ وصوله إلى اليابان بعد حالة إصابة بكوفيد-19، لأحد مسؤولي الفريق في قطر.

ويتدرب 26 من أصل 29 رياضيا بفريق اللاجئين في قطر وسيبقون هناك الآن، بجانب 10 مسؤولين من أصل 11.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن المسؤول المصاب تم عزله ولا يعاني من أي أعراض.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "نتيجة لذلك، تقرر ألا يسافر الفريق حاليا إلى طوكيو وسيواصل تدريباته في الدوحة، مع خضوع أفراده لفحوص يومية".

ويبلغ حجم الفريق، الذي سينافس تحت العلم الأولمبي ويضم أشخاصا من دول مثل سوريا وجنوب السودان وإريتريا وأفغانستان وإيران، 3 أضعاف الفريق الذي شارك لأول مرة في أولمبياد ريو 2016 بإجمالي 29 رياضيا في 12 رياضة.

وتم اختيار الرياضيين، الذين يسيرون في مراسم الافتتاح، كثاني فريق بعد اليونان مؤسسة الألعاب الأولمبية، من بين مجموعة تضم 56 رياضيا بدعم من منح أولمبية من 13 دولة مختلفة.

وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية، عن فريقها الأول للاجئين في أولمبياد ريو، من أجل زيادة الوعي بالقضية بعد تدفق مئات الآلاف على أوروبا من الشرق الأوسط ومناطق أخرى هربا من الصراعات والفقر.