 طلاب بالإسكندرية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية طويل وغير مباشر - بوابة الشروق
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طلاب بالإسكندرية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية طويل وغير مباشر

هدي الساعاتي
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 4:29 م

أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، بنظام بابل شيت، في 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان مادتي الجبر و الهندسة الفراغية من أمام مدرسة طه حسين.

وقالت ميار أحمد، إن الأسئلة غير مباشرة والمسائل صعبة وتحتاج لوقت أطول للتفكير، ولم تصل للحل في كثير من الأسئلة.

وتابعت سعاد سالم، أن الجبر أصعب من الهندسة الفراغية، وأن الأسئلة المباشرة لا تتعدي أربع أسئلة.

وأكد سامي أحمد من مدرسة السادات على صعوبة المادتين وعدم كفاية الوقت، وأنهما ليسا في مستوي الطالب المتوسط.

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