الإمارات: 4 وفيات و1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1880 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1529إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 654 ألفا و813 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1481 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 632 ألفا و775 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 286 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.