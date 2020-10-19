حكيمي يشارك للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان في فوز ودي برباعية على لومان

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف التقدم فيما شارك المغربي أشرف حكيمي أساسيا للمرة الأولى في مباراة لومان، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي 4 / صفر.

وشارك الظهير الجناح حكيمي، الذي وقع لباريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان، وذلك بعدما ساعد فريقه السابق على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في أول مباراة غير رسمية لفريق العاصمة الفرنسية في ملعب التدريبات اليوم الأربعاء.

وصنع حكيمي، الذي لعب أيضا مع ريال مدريد ،الهدف الثاني لباريس سان جيرمان ، بعدما مرر الكرة لإسلام غربي لينجح الأخير في هز الشباك من منتصف منطقة الجزاء.

وتقدم فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو في الدقيقة 12 من المباراة أمام فريق الدرجة الثانية، حيث تابع إيكاردي كرة تصدى لها الحارس من تسديدة زميله الألماني جوليان دراكسلر.

وسجل إيكاردي، المعار من إنتر ميلان، 20 هدفا في أول موسم له في باريس سان جيرمان، لكنه فشل في تكرار هذا الأداء في الموسم الماضي، ليسجل 13 هدفا فقط.

وسجل بانديجو فاديجا، بديل إيكاردي في الشوط الثاني، الهدف الثالث لباريس في الدقيقة 87، قبل أن يختتم تشافي سيمونز رباعية فريقه.