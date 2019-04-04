الأوقاف: نصف مليون جنيه حجم مبيعات كتب جناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

شهد اليوم الـ14 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ52 بالقاهرة، إقبالًا من مختلف الجنسيات على إصدارات وزارة الأوقاف، وبلغت المبيعات نحو نصف مليون جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، وحققت مبيعات اليوم فقط 89 ألف جنيه بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات الوزارة.



وقال الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريح اليوم الأربعاء، إن جناح المجلس ووزارة الأوقاف يستهدف أداء الدور التنويري والتثقيفي وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور كما حققت مبيعات الكتب نسبة كبيرة في أيام المعرض.



يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر إجراء عرض خاص على كتب جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، وذلك لمدة أربعة أيام.



وقال وزير الأوقاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة، إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم ابتداءً من غد الخميس أضخم تخفيض في تاريخه منذ إنشائه على الموسوعات العلمية، مشيرًا إلى أنه يمكن للأئمة وغيرهم من الراغبين بالمديريات الإقليمية حجز نسخهم من أي من هذه الموسوعات بمكتب مدير الدعوة، في موعد أقصاه غدًا حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخصم وفور توريد المبلغ ستصل النسخ إلى مقر المديرية في موعد أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ الدفع وتوريد المبلغ.