نسبة سلالة «دلتا» 74% من إصابات كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الأربعاء أن نسبة الطفرة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 74% من العينات الإيجابية التي تم فحصها لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو الجاري.

كانت نسبة دلتا ارتفعت خلال الأسابيع الماضية من 18 إلى 39 ثم إلى 60%، وفي المقابل، تراجعت نسبة السلالة ألفا بسرعة شديدة إلى نحو 22%، فيما واصلت الطفرات الأخرى لعب دور غير مهم في الإصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائية تقوم على فحص عينات إيجابية مختارة، وليس جميع العينات الإيجابية.

وتتسم سلالة دلتا (B.1.617.2) التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند بقوة عدوى أشد بصورة ملحوظة من الطفرات الأخرى المعروفة للفيروس حتى الآن، وقد تسببت في زيادة كبيرة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الدول الأخرى.

وبحسب معهد روبرت كوخ، تشير التجارب المعملية إلى أن الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا يتمتعون بدرجة عالية من الحماية من المسارات الخطيرة للمرض حتى حال الإصابة بسلالة دلتا.