مخرج «رسالة إلى صديقي في فرنسا»: فخور بمشاركة فيلمي في مهرجان «Realti» بنيجيريا

أعلن المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي، مشاركة فيلمه الروائي القصير"رسالة إلى صديقي في فرنسا"بمهرجان"Realtime" الدولي للفيلم والتي تقام فعاليات دورته السادسة في نيجيريا في الفترة من 20 يوليو إلى 25 يوليو الجاري.

وقال أكرم البزاوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه فخور باختيار فيلمه للمشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان" Realtime" الذي يقام في نيجيريا، معربا عن سعادته بما حققه الفيلم من نجاحات كبيرة على مستوى المهرجانات، خاصة وأن الفيلم مازال يحظى بالمشاركة في كبرى المهرجانات السينمائية والتي وصلت إلى 14 مشاركة حتى الآن.

وأضاف أكرم أن الفيلم أستطاع أن يقتنص العديد من الجوائز وكان آخرها حصوله على جائزتين من مهرجان "فاتن حمامة" السينمائي الدولي التي أقيمت دورته السابعة أونلاين بلندن في مايو الماضي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل من مهرجان "بلغاوم" في الهند.

الفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا، وهو صديق خيالي تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثاني للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلي القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذي شارك به في العديد من المهرجانات.