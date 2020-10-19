مالطا تنقذ 81 مهاجرا في البحر بينهم ثلاثة متوفيين

أفاد جيش مالطا في بيان بأنه جرى العثور على ثلاثة رجال متوفيين على متن قارب يقل 81 طالبي لجوء آخرين أنقذتهم مالطا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقالت القوات المسلحة إن اللاجئين، وبينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، كانوا في محنة في عملية البحث عن البلاد ومنطقة الإنقاذ.

وأضاف البيان أنه جرى نقل جثامين الرجال الثلاثة المتوفيين إلى مالطا حيث سيخضعون للتشريح.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن قاضيا فتح تحقيقا في سبب وفاة الرجال.

وقالت منظمة "سي ووتش إنترناشونال" غير الحكومية، إن ثلاث سفن كانت قريبة من القارب الذي كان في محنة وأن مالطا أمرت سفينة "واحدة على الأقل" بالانتظار قبل إنقاذهم.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنها تعتقد أن هذا كان جزءا من عملية إعادة للسفن إلى ليبيا أو تونس.

ويقاضي نحو 52 طالب لجوء حاليا حكومة مالطا حيث يقولون إنه تم إعادتهم إلى ليبيا بموجب أوامر من مالطا في أبريل 2020.