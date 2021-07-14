بوتين: بناء العلاقات على الساحة الدولية يأتي على أساس «الحل الوسط»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء العلاقات بين الدول يأتي دائما على أساس "الحل الوسط"، وأن روسيا لا تسعى لإرغام أحد على أي شيء، فالعلاقات على الساحة الدولية وحتى بين الدول القريبة والجارة، هي دائمة نتيجة الحلول الوسط.

وأوضح بوتين -في تعليقه على المقال الذي نشره مؤخرا عن "الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين"- أنه من المهم بالنسبة لروسيا هو ليس سياسات الدول المجاورة، وبينها أوكرانيا، بل المهم هو ألا تظهر مخاطر تهدد أمن روسيا.

وشدد الرئيس الروسي -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- على استعداد بلاده للشراكة مع الدول المجاورة، ضاربا المثل في ذلك بالعلاقات مع بيلاروس وكازاخستان.