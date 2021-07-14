سنغافورة: منع دخول الوافدين من ميانمار بسبب تردي الوضع الوبائي هناك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الصحة السنغافورية، عزمها عدم السماح لحاملي جوازات السفر طويلة الأجل والزائرين لفترات قصيرة ممن لديهم سجل سفر حديث إلى ميانمار بالدخول أو العبور؛ بسبب الوضع الوبائي المتردي هناك.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأربعاء- أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وأضافت أنه مع تطور الوضع العالمي وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، ستواصل الوزارة تعديل الإجراءات الحدودية للحيلولة دون تدهور الوضع الوبائي في البلاد.