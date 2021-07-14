 سنغافورة: منع دخول الوافدين من ميانمار بسبب تردي الوضع الوبائي هناك - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يوليه 2021 11:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

سنغافورة: منع دخول الوافدين من ميانمار بسبب تردي الوضع الوبائي هناك

سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:30 ص

أكدت وزارة الصحة السنغافورية، عزمها عدم السماح لحاملي جوازات السفر طويلة الأجل والزائرين لفترات قصيرة ممن لديهم سجل سفر حديث إلى ميانمار بالدخول أو العبور؛ بسبب الوضع الوبائي المتردي هناك.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأربعاء- أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وأضافت أنه مع تطور الوضع العالمي وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، ستواصل الوزارة تعديل الإجراءات الحدودية للحيلولة دون تدهور الوضع الوبائي في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك