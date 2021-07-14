جندي فرنسي يطلب الزواج من حبيبته خلال احتفالات العيد الوطني

تقدم أحد الجنود المشاركين في الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي، الأربعاء، في ساحة الشانزليزيه، بطلب الزواج من حبيبته.

وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن جندياً مشاركاً في احتفالات الباستيل، استغل هذا اليوم الخاص ليطلب حبيبته للزاوج قبل موكب 14 يوليو، وتم تصوير اللحظة ومشاركتها من قبل الجيش الفرنسي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضافت المحطة الفرنسية، أنه قبل انطلاق موكب 14 يوليو التقليدي في الجادة الباريسية، انتهز هذا الجندي الفرصة ليطلب يد حبيبته، حيث أظهر مقطع الفيديو، مدته حوالي دقيقة أن الجندي ماكسيميليان، مرتدياً زياً عسكرياً ركع على ركبيته في وسط الشارع الشهير ليطلب الزواج من حبيبته، تحت أنظار الحضور وزملاء ه من الجنود.

ونقلت المحطة الفرنسية عن الجندي قوله، إن "توقيت طلب الزواج لم يختاره عشوائياً"، إذ أراد تقديم طلبه في 14 يوليو "توثيقا للحدث".