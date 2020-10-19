 بلومبرج: الإمارات توصلت إلى تسوية مع أوبك بلس بشأن حصة الإنتاج - بوابة الشروق
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بلومبرج: الإمارات توصلت إلى تسوية مع أوبك بلس بشأن حصة الإنتاج

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 5:06 م
نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر، رفض الافصاح عن هويته، أن الإمارات حلت الخلاف مع تحالف "أوبك بلس" وتوصلت إلى اتفاق تسوية يمنحها حصة إنتاجية جديدة.

وأضاف المصدر أن التحالف سيحدد موعدا جديدا للاجتماع قريبا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اضطروا الأسبوع الماضي إلى التخلي عن اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج النفط، بسبب اعتراضات أبدتها الإمارات في اللحظة الأخيرة.

وإذا ما تمت المصادقة على التسوية في اجتماع جديد، فمن المحتمل أن يفتح هذا الطريق أمام زيادة الإنتاج، على الرغم من أن بعض الأعضاء قد رتبوا بالفعل معظم أحجام الإمدادات الخاصة بهم لشهر أغسطس.

وقال المصدر إن الإمارات وافقت على نقطة أساس جديدة لتخفيضات إنتاجها عند 3.65 مليون برميل يوميا، مقابل 3.17 مليون حاليا.

وأضاف أن الإمارات ستدعم الآن مقترحا من السعودية لتمديد مدة اتفاق "أوبك بلس" لخفض الإنتاج إلى ديسمبر 2022.

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