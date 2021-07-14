 طلاب الثانوية العامة بالغربية: امتحان الجبر عايز الطالب المذاكر والمركّز - بوابة الشروق
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طلاب الثانوية العامة بالغربية: امتحان الجبر عايز الطالب المذاكر والمركّز

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 1:19 م

قال عدد من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إن امتحان الجبر جاء معقولا، باستثناء بعض المسائل.

وأضاف صلاح الكومي، طالب، أن الامتحان يحتاج الطالب المذاكر والمركز، وهو معقول ومن المنهج باستثناء 5 أو 6 مسائل جاءت من الخارج، وتحتاج لتفكير وتركيز.

وتابع الطالب محمود رضا، أن الجبر جاء بخلاف المتوقع، خاصة بعد امتحان اللغة العربية، وربنا يستر في باقي المواد.

أما الطالب حسين عصام، أشار إلى أن الامتحان ليس للطالب المتوسط، لكنه للمتفوق أو فوق المتوسط؛ لأن به مسائل تحتاج للتفكير العميق، ومع ذلك فإن الوقت كان كافيا للحل والتفكير.

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